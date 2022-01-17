Смородская предположила, что спортдиректор «Спартака» Каттани не знал рамок лимита на легионеров

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о ситуации с легионерами в «Спартаке».

После покупки форварда Шамара Николсона в московской команде числятся девять легионеров.

«Покупка Николсона — серьезная ошибка Каттани? Я бы так не сказала. Во-первых, он мог не знать рамок нашего лимита. Я уверена, что до «Спартака» он не сталкивался еще с такими вещами. Возможно, Шамар действительно очень хорош и тянуть с этой покупкой было нельзя. Мы увидим и все поймем уже в марте. Немного ли нападающих у красно-белых? Начал бы хоть кто-то из них забивать на постоянной основе. Тогда бы можно было бы и продавать начать», — сказала Смородская «СЭ».

На данный момент красно-белые не укладываются в схему нынешнего лимита на легионеров в РПЛ «8+17». Сейчас в команде 9 легионеров: Самуэль Жиго, Айртон, Максимилиано Кофрие, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Шамар Николсон и Понсе.

По информации «СЭ», на прошлой неделе «Спартак» был близок к тому, чтобы продать Йоррита Хенрикса в клуб МЛС за 800 тысяч евро, но в последний момент жена игрока отказалась покидать Москву и переезжать в США.