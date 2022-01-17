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Сегодня, 19:33

Языджи в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Игроку осталось пройти медобследование

Иван Шитик
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Instagram

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи близок к переходу в ЦСКА. Игоку осталось пройти медоследование, после чего он подпишет контракт и присоединиться к команде на сборе, сообщает Hurriyet.

В текущем сезоне забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль». Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Кроме того, в активе хавбека 38 игр и два гола за сборную Турции.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего турка в 15 миллионов евро.

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