Гаврилов считает, что «Спартак» могут покинуть много игроков в зимнее окно

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил ситуацию с иностранными футболистами красно-белых в заявке клуба на сезон.

«Руководство и тренерский штаб будут решать, кого из легионеров убирать, а кого оставлять. Но сначала надо определиться, кого они хотят взять, замена должна быть полноценной. Покинуть клуб могут много людей, потому что нет результата. Выгнать можно всю команду, только в чем смысл, если не придут те, кто усилит игру? Надо смотреть коэффициент полезного действия футболистов, чтобы понять, с кем стоит расторгнуть контракт. Были разговоры, что Жиго уйдет. Потом сказали, что останется. Может, не нашли ему полноценной замены», — сказал Гаврилов «СЭ».

На данный момент красно-белые не укладываются в схему нынешнего лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ «8+17». Сейчас в команде 9 легионеров: Самуэль Жиго, Айртон, Максимилиано Кофрие, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Шамар Николсон и Понсе.