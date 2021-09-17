Шварц: «Не могу оценить матчи российских клубов в еврокубках, все мысли о работе с «Динамо»»
13:43
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
«Немного смотрел матчи российских клубов в еврокубках. Не могу оценить результаты, все мои мысли о работе с «Динамо».
Нобоа сильный игрок. Он креативен в центре поля. Во время владения мячом он часто подключает крайних вингеров. Персонально по нему играть не будем, нужно связать их общие командные действия.
После игры РПЛ остаемся в Сочи. Там остается всего пару дней до матча в Ставрополе. По составу на кубок мы не думали, сейчас все мысли о следующей игре», — сказал Шварц.
Матч «Сочи» — «Динамо» пройдет 19 сентября и начнется в 19:00 мск.
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