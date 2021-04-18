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Слуцкий оценил готовность «Рубина» к матчу против «Урала»

11:53
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил готовность команды к матчу 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала».

«Каждая игра тяжелая. Думаю, и сегодня будет таковая. У нас восстановились несколько футболистов. Мы постарались паузу использовать максимально качественно. Посмотрим, что из этого выйдет.

Шатов пропустил один матч и несколько тренировок. Он находится в нормальной форме, поэтому выходит в старте», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

Урал — Рубин

 

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