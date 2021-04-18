Экс-тренер «Краснодара» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от ничьи в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (2:2).

«Игра была нелегкая для обеих команд, — сказал Тихонов «СЭ». — Все-таки новый «Краснодар» с новым тренером, и «Зенит», которому нельзя терять очки. Конечно, «Краснодару» в каких-то моментах повезло немножко. С голами, например. Команда из Санкт-Петербурга имела преимущество. Замены, которые сделал Семак, кардинально повлияли на игру в концовке. Кто-то скажет, что результат справедливый. Кто-то скажет, что несправедливый».

Тихонов также считает, что «Краснодар» мог дотерпеть, если бы не ошибка вратаря «быков» Матвея Сафонова. Россиянин при этом отметил, что у «Зенита» легкий график в оставшихся играх.

«Все-таки «Краснодар» допустил две грубейшие ошибки — вратарь и Шапи Сулейманов, который потерял мяч в центре. Получили 2 простых мяча и упустили 2 очка. «Зенит» очень здорово выглядел в концовке. Повторюсь, если бы Сафонов не допустил эту ошибку, возможно, «Краснодар» бы и дотерпел».

У «Зенита» очень легкий график. Наверное, самый легкий из всех команд, которые продолжают бороться за высокие места. Не исключен вариант, что домашняя игра с «Локомотивом» станет чемпионской. Возможно. Кто знает, что будет дальше. Если бы «Спартак» не проиграл «Локо», то, возможно, еще и поборолся бы за что-то. Сейчас уже очень тяжело".

Бывший игрок красно-белых признался, что будет переживать за «Спартак» в ближайших матчах.

«Вы знаете, все зависит от того, с кем ты играешь последние туры. И смотря на график «Зенита», создается впечатление, что он своего не упустит. Хотя, я, конечно, буду переживать за «Спартак». Надеюсь, что красно-белые будут выигрывать и будут показывать тот результат, который был до матча с «Локомотивом», — добавил Тихонов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 55 очками в 26 матчах. «Краснодар» идет на 11-й строчке с 35 очками.

(Артем Бухаев)