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Главный тренер «Урала» рассказал о составе на матч с «Рубином»

11:53
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал об игроках, которые выйдут на поле в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином». Встреча начнется в 12.00 (мск).

«Конечно, проблема, когда у тебя пол состава выбывает. Надеюсь, те ребята, которые выйдут, докажут, почему они являются игроками основного состава», — сказал Матвеев в эфире «Матч премьер».

Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

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