Силвестр Игбун: «Счастлив ли в «Динамо»? Надеюсь, мы вернемся на вершину»

Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун после матча 13-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) заявил, что не смотрит в таблицу РПЛ, в которой бело-голубые занимают предпоследнее место.

— Мы провели хороший матч, боролись до конца. Забили легкий быстрый мяч. На мой взгляд, заслужили победу.

— Вы здорово смотрелись в атаке сегодня. Чувствуете себя лидером нападения «Динамо»?

— Каждый на поле чувствует себя лидером и выкладывается по полной.

— Летом у вас было много предложений из разных команд — российских и не только. Но сейчас вы в «Динамо», на 15 месте в турнирной таблице. Вы довольны?

— Не смотрю в таблицу. Слушайте, нам еще играть и играть. Надеюсь, мы вернемся на вершину. (Ярослав Сусов)

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