Шварц рассказал о плане «Динамо» на матч с «Уралом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о плане команды на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» и сравнил команду из Екатеринбурга с «Крыльями Советов», которым бело-голубые проиграли 8 апреля в матче БЕТСИТИ Кубка России со счетом 0:2.
«Сложно сравнивать «Крылья» и «Урал». Для нас будешь важно затруднить жизнь игрокам на флангах, чтобы пресекать их навесы и прострелы. Также хочу отметить, что мы пропустили меньше всего мячей вне ударов со стандартов. Мы просмотрели как домашние, так и гостевые игры «Урала». Особенно изучали их оборону и переходы к атаке. Нам завтра нужно включать максимальные скорости при переходе в атаку. Для нас будет важно сыграть в быстрый футбол с большим количеством передач», — сказал Шварц.
Также специалист оценил уровень запасных вратарей бело-голубых, Игоря Лещука и Ивана Будачева.
«Игорь Лещук и Будачев хорошие вратари. Мы уверены, когда будет необходимость, мы сможем их спокойно привлечь к игре. Но я ни на секунду не сомневался в выборе основного вратаря», — добавил Шварц.
Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 11 апреля против «Урала» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).
(Сергей Федоров)
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