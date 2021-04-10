Шварц оценил шансы Захаряна сыграть против «Урала»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии полузащитника команды Арсена Захаряна, который пропустил матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (0:2) из-за травмы.

«У Захаряна было небольшое мышечное повреждение, мы решили дать ему отдохнуть. Вчера он провел тренировку частично в общей группе. По нему будем принимать решения уже перед игрой. Больше травм у нас нет. Мы не должны быть зависимы от какого-то конкретно игрока, мы должны действовать командой», — сказал Шварц.

В сезоне-2020/21 Захарян провел 7 матчей за основную команду «Динамо», на счету 17-летнего футболиста 1 гол и 4 результативных передачи.

Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 11 апреля против «Урала» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).

(Сергей Федоров)