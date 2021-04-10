Шварц поделился мнением о борьбе «Динамо» за медали чемпионата России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к положению команды в чемпионате России.

«Пока все наше внимание нацелено на ближайший матч. Мы не делим оставшиеся игры по каким-то признакам для борьбы за медали. Для нас необходимо идти постепенно от игры к игре», — сказал Шварц.

Также специалист рассказал о состоянии нападающего Клинтона Нжи.

«Клинтон Нжи полностью тренируется с командой и борется за место в составе. Завтра примем решение, кто выйдет в старте. Грулев провел замечательный матч с «Уфой», а в Самаре вся команда не показала необходимый уровень игры», — добавил Шварц.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 24 матчах. Отставание от идущего на третьей строчке «Локомотива» составляет 1 очко.

Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 11 апреля против «Урала» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).

(Сергей Федоров)