Шварц поделился мнением о борьбе «Динамо» за медали чемпионата России
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к положению команды в чемпионате России.
«Пока все наше внимание нацелено на ближайший матч. Мы не делим оставшиеся игры по каким-то признакам для борьбы за медали. Для нас необходимо идти постепенно от игры к игре», — сказал Шварц.
Также специалист рассказал о состоянии нападающего Клинтона Нжи.
«Клинтон Нжи полностью тренируется с командой и борется за место в составе. Завтра примем решение, кто выйдет в старте. Грулев провел замечательный матч с «Уфой», а в Самаре вся команда не показала необходимый уровень игры», — добавил Шварц.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 24 матчах. Отставание от идущего на третьей строчке «Локомотива» составляет 1 очко.
Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 11 апреля против «Урала» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).
(Сергей Федоров)
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