Шварц: «У меня был день рождения, но я хочу победить «Химки»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Соперник очень квалифицирован. «Химки» играют в разные схемы, но используют трех центральных защитников, — отметил Шварц. — Они очень хороши в переходной стадии атаки. Стоит отметить, что в нападении у них очень хорошие исполнители.

Мы ждем от нашей команды, от «Динамо», надежной и дисциплинированной игры в обороне. Мы должны играть с энергией и силой. Если мы будем терять мяч, то должны максимально быстро вступать в отбор.

Я знаю историю противостояний «Динамо» — «Химки», но она не играет никакой роли. Мы с уважением относимся к сопернику. Мы проанализировали «Химки», мы готовы показать наш лучший футбол".

Также Шварц поблагодарил всех за поздравления с днем рождения. 17 октября немецкому специалисту исполнилось 43 года.

«Большое спасибо за поздравления. У меня был день рождения, но это неважно. Я хочу вывести команду и одержать победу в завтрашнем матче с «Химками»», — отметил Шварц.

Матч «Динамо» — «Химки» пройдет завтра, 22 октября, на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.