Шварц рассказал, кто заменит Шиманьски в матче с «Химками»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал, на кого не сможет рассчитывать в предстоящей встрече.

«Лесовой? Он проявляет максимально профессиональное отношение к своему восстановлению, — отметил Шварц. — Надеемся, что он примет участие в зимнем тренировочном сборе.

У Макарова также виден прогресс, он провел индивидуальные тренировки на поле. Вероятно, мы сможем на него расчитывать в завтрашней встрече.

Шиманьски? Он пропустит завтрашнюю встречу из-за перебора желтых карточек. Мы можем выйти из этой ситуации. Например, поменять схему. Либо Захарян сыграет в центре поля. Определенно у нас есть решение по этому вопросу".

Матч «Динамо» — «Химки» пройдет завтра, 22 октября, на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.