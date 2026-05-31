Одоевский вернулся в «Зенит» из «Ростова» по окончании двухлетней аренды

Вратарь Даниил Одоевский вернулся в «Зенит» из «Ростова» по окончании арендного соглашения, которое действовало два сезона, сообщает пресс-служба «южан».

23-летний голкипер присоединился к «Ростову» 19 июля 2024 года. За все время он провел 21 матч в составе команды во всех турнирах, пропустил 25 голов и отыграл 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 600 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в РПЛ. Чемпионом России стал «Зенит» (68 очков), который опередил «Краснодар» на финише розыгрыша на два балла. Бронзовые медали завоевал «Локомотив» (53 очка).