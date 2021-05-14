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Шварц перед дерби с ЦСКА рассказал о состоянии Шунина и оценил Олича как тренера

11:31
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. По его словам, решение по вратарю пока не принято.

«После матчей я просматриваю всю статистику, это важно для меня. Но средний возраст команды для меня не важен. Я обращаю внимание на качества игрока. Наш фундамент довольно прочный, он позволяет работать нам дальше. Если состав и обновлять, то исключительно для добавления определенных качеств в игру.

Что касается вратаря на матч с ЦСКА, у нас пока нет решения. Шунин частично провел тренировку в общей группе. Окончательное решение будет принято позже".

Шварц также высказал свое мнение по поводу главного тренера ЦСКА Ивицы Олича.

«С Оличем мы пересекались в кубковой игре, когда он играл за «Гамбург». Но я особо уже не помню тот матч. На данный момент видна четкая структура в игре ЦСКА, просматривается рука Олича. Против «Краснодара» они провели сильный матч. Я хорошо знаю помощника Ивицы, он сильный футбольный эксперт».

«Рад, что фанаты ЦСКА и «Динамо» дружат. Может быть, до или после матча они могут вместе сходить в бар и выпить пива. Но на матче они явно разделятся на два фронта, будет серьезная игра», — добаивл Шварц.

Матч 30-го тура «Динамо» — ЦСКА пройдет 16 мая (начало — в 14.00 по московскому времени).

(Сергей Федоров)

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