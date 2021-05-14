Шварц надеется посетить матчи Евро, которые пройдут в России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что планирует посетить матчи Евро-2020, которые пройдут в России.

«Летом я надеюсь посетить матчи Евро, которые пройдут в России. Общался с Черчесовым про его сборы в Тироле, посмотрим и на этот счет.



В Германии вчера был день отца. У меня был насыщенный рабочий день, а потом я провел время с семьей», — сказал Шварц на пресс-конференции.

16 мая «Динамо» сыграет в 30-м туре Тинькофф РПЛ с ЦСКА. Начало — в 14.00 (мск). Бело-голубые с 47-ю баллами занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.