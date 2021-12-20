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Шварц объяснил, почему в основе «Динамо» играет Шунин, а не Лещук

12:05
Антон Шунин и Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин и Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» объяснил выбор основного вратаря бело-голубых.

— Еще одна травма — Шунина — привела к серьезной дискуссии на вратарскую тему. Вы не можешь не знать о спорах фанатов на тему того, кто больше достоин места в воротах — Антон или Лещук... Серьезные были сомнения при возвращении Шунина?

— Ха-ха, у меня не может быть сомнений, ни когда выпускаю на поле Шунина, ни когда Лещука. Они появились бы, если бы вратари были не очень хорошие, но это не наш случай. В «Динамо» отличная бригада голкиперов с прекрасным тренером (Дмитрий Изотов. — Прим. К. А.). Мы знаем возможности Лещука, он здорово заменил Шунина, когда Антон травмировался, но нельзя так просто рушить сложившуюся вратарскую иерархию. Это вопрос доверия, который очень важен для голкиперов. А время Лещука обязательно придет, в этом нет никаких сомнений.

34-летний Шунин в нынешнем сезоне провел 15 матчей и пропустил 19 мячей, на счету 25-летнего Лещука 3 игры и один пропущенный гол.

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Константин Алексеев все материалы автора

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