«С «Зенитом» он был топ». Шварц рассказал, у кого в «Динамо» невероятный прогресс
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» оценил игру форварда бело-голубых Вячеслава Грулева в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.
— Какая позиция больше подходит Грулеву?
— Очень хороший вопрос, мы его обсуждали не раз. Мой ответ: зависит от конкретного соперника, его сильных и слабых сторон. Против кого-то Грулеву удобнее в центре нападения, с другими слева или справа в атаке. У Славы в последние недели невероятный прогресс в том, что касается выносливости, работы корпусом, умения уйти от соперника. В последнем матче с «Зенитом» он был топ. Пусть и не забил, но как боролся за мячи, шел один в один, прессинговал — супер.
22-летний Грулев провел в текущем сезоне премьер-лиги 16 матчей в которых забил 6 мячей. Вячеслав — воспитанник «Динамо».
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