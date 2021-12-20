Шварц раскрыл секрет успеха «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» объяснил, в чем секрет успеха бело-голубых в нынешнем сезоне Тинькофф чемпионата России.

— В чем секрет успеха?

— Мои игроки. В них весь секрет. Можно иметь самые лучшие идеи на свете, но если футболисты не увлечены ими, то ничего не получится. Самое важное, что игроки «Динамо» хотят идти по тому пути, который мы выбрали, что они стремятся развиваться, расти, выкладываются на каждой тренировке. Поверьте, это не так-то просто — выполнять наши требования с той интенсивностью, той энергией, которая есть. Мы ведь не рассказываем новые вещи, а в десятый и сотый раз повторяем те базовые установки, на которых держится футбол команды. И то, что у игроков не теряется внимание на этих повторениях, — самое важное.

«Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице и ведет борьбу с «Зенитом» за чемпионство.