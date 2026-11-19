«Было бы интересно зарубиться с Дзюбой в падел». Расулов — о Шварце, Агкацеве в «Ювентусе» и РПЛ

Интервью 20-летнего голкипера «Динамо».

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов после матча с медиафутбольной командой ФК 10, который завершился победой бело-голубых со счетом 4:2, в интервью «СЭ» оценил уровень Медиалиги, рассказал о предстоящем отпуске и поделился мнением о возможном переходе Станислава Агкацева в «Ювентус».

Детские ошибки

— Как тебе игра с ФК 10?

— Очередной матч с медиафутбольной командой. У них неделю назад был финал турнира Медиалиги на «ВТБ Арене», поэтому, думаю, они тоже не показали свой максимум . А ш оу з амечательно е .

— Видел яйца-ма скоты на бровке?

— Мне показалось, что они смахивают на Шрека ( с меется) .

— Вратари «Динамо» — Лунев и Лещук — не особо любят играть против медиафутбольных команд. Какое у тебя отношение к таким матчам?

— Я давно смотрю медиафутбол. Правда, в последнее время реже, потому что не так много времени. Отношение нормальное. Для них это топов ая вывеск а — возможность сыграть на большом стадионе против к луба РПЛ. Для нас тоже интересно встретиться с командой Медиалиги. Плюс клуб снял очень много юмористического контента. Это позволяет привлечь внимание совсем новой аудитории, потенциальных болельщиков к «Динамо».

Это не какой-то очень слабый уровень: в Кубке они постоянно проходят три-четыре раунда.

— В какой лиге могли бы играть такие команды?

— Т яжело судить, потому что в профессиональном футболе длинный чемпионат. В Кубке они проходят дальше, но это отдельная игра, где может произойти что угодно. Если судить по результатам в Кубке, то примерно Первая лига.

— Лещук говорил, что в первом тайме все вышли играть , как во дворе.

— У Игоря, видимо, такое мнение. Мы закончили тайм, проигрывая 1:2. Понятно, что это так себе результат. Два момента — два гола. В конце вообще у соперника был выход один на один от центра поля . Не должны такого допускать. Детские ошибки. Будем работать.

Фото ФК «Динамо»

Календарь т рудноватый

— Впереди «Краснодар» и достаточно тяжелое завершение года.

— Будут сложные матчи . «Краснодар» дома, «Факел» нам тоже нужно обыгрывать, чтобы выйти из группы в Кубке с первого или второго места. «Крылья» на выезде — всегда тяжело. Плюс «Спартак», еще и у них на стадионе — дерби. Календарь т рудно ватый. Но будем готовиться, идти от игры к игре и показывать свой футбол. Надеюсь, наберем максимальное количество очков.

— По очкам «Динамо» делит первое место с «Зенитом» . Обсуждаете ли вы это внутри команды?

— Все таблицу видят. «Зенит» по личной встрече впереди , но е ще осталось больше половины чемпионата. Будет длинная зимняя пауза, многое по меня ет ся по ходу сезона.

— Говорят , что Сандро Шварц — тот человек, который знает, как с делать и з футболистов «Динамо» команду .

— Сандро уже работал в клубе, коллектив для него знакомый. Он знает, как с ним работать. Понятное дело, когда ты начинаешь выигрывать, это придает сил . Если бы проиграли пять матчей подряд, было бы психологически тяжело. А когда выигрываешь, это добавляет еще больше уверенности и мотивации.

Падел, Дагестан и вызов Дзюбе

— Строишь планы на отпуск после матча со «Спартаком»?

— У нас будет программа, будем готовиться. Как обычно, проведу его у себя на родине в Дагестане.

— Что будешь делать?

— Планирую обязательно по играть в падел.

— Есть мнение, что падел — не совсем спорт.

— Это спорт для любителей держать в руках ракетку. Понятное дело, большой теннис ценю намного больше. Для меня это другой спорт, мировой.

— Кого бы выбрал себе в соперники в паделе?

— Видел, был турнир по большому теннису: там феерил Артем Дзюба. Было бы интересно зарубиться с ним в падел.

Станислав Агкацев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Почему Агкацев не может играть в «Ювентусе»?»

— Агент Агкацева недавно подтвердил, что его клиентом интересуется «Ювентус». Веришь ли в это?

— Такие новости не удивляют. Стас — лучший вратарь последних двух сезонов. Он в порядке. В недавнем интервью сам не скрывал, что хочет проверить себя в европейском чемпионате. Сафонов же играет в «ПСЖ». Почему Агкацев не может в «Ювентусе»?

— Унаи Симона признали лучшим вратарем мира. Согласен с этим выбором?

— Для меня интереснее, что Сафонову отдали четвертое место. Он провел хороший сезон — выиграл Лигу чемпионов , п овлиял на результат в важных матчах плей-офф. Матвей — большой молодец.

Давид Райя тоже провел выдающийся сезон. Но л учш им вратар ем признали Симон а , который с Испанией выиграл чемпионат мира . Его игра в полуфинале и финале — классный уровень. Да, без выдающихся сейвов, но была страховка, высокая игра с долей большого риска. Он действовал смело , показал высокий уровень.

Ярослав Гладышев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гладышев любит, когда у него бешеная конкуренция

В завершение интервью мы вручили Расулову пакетик со случайными карточками игроков и предложили выбрать одного из футболистов для перехода в московское «Динамо». Курбану выпали футболист «Барселоны» Педри и нападающий «Трабзонспора» Салах.