«Было бы интересно зарубиться с Дзюбой в падел». Расулов — о Шварце, Агкацеве в «Ювентусе» и РПЛ
Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов после матча с медиафутбольной командой ФК 10, который завершился победой бело-голубых со счетом 4:2, в интервью «СЭ» оценил уровень Медиалиги, рассказал о предстоящем отпуске и поделился мнением о возможном переходе Станислава Агкацева в «Ювентус».
Детские ошибки
— Как тебе игра с ФК 10?
— Очередной матч с медиафутбольной командой. У них неделю назад был финал турнира Медиалиги на «ВТБ Арене», поэтому, думаю, они тоже не показали свой максимум. А шоу замечательное.
— Видел яйца-маскоты на бровке?
— Мне показалось, что они смахивают на Шрека (смеется).
— Вратари «Динамо» — Лунев и Лещук — не особо любят играть против медиафутбольных команд. Какое у тебя отношение к таким матчам?
— Я давно смотрю медиафутбол. Правда, в последнее время реже, потому что не так много времени. Отношение нормальное. Для них это топовая вывеска — возможность сыграть на большом стадионе против клуба РПЛ. Для нас тоже интересно встретиться с командой Медиалиги. Плюс клуб снял очень много юмористического контента. Это позволяет привлечь внимание совсем новой аудитории, потенциальных болельщиков к «Динамо».
Это не какой-то очень слабый уровень: в Кубке они постоянно проходят три-четыре раунда.
— В какой лиге могли бы играть такие команды?
— Тяжело судить, потому что в профессиональном футболе длинный чемпионат. В Кубке они проходят дальше, но это отдельная игра, где может произойти что угодно. Если судить по результатам в Кубке, то примерно Первая лига.
— Лещук говорил, что в первом тайме все вышли играть, как во дворе.
— У Игоря, видимо, такое мнение. Мы закончили тайм, проигрывая 1:2. Понятно, что это так себе результат. Два момента — два гола. В конце вообще у соперника был выход один на один от центра поля. Не должны такого допускать. Детские ошибки. Будем работать.
Календарь трудноватый
— Впереди «Краснодар» и достаточно тяжелое завершение года.
— Будут сложные матчи. «Краснодар» дома, «Факел» нам тоже нужно обыгрывать, чтобы выйти из группы в Кубке с первого или второго места. «Крылья» на выезде — всегда тяжело. Плюс «Спартак», еще и у них на стадионе — дерби. Календарь трудноватый. Но будем готовиться, идти от игры к игре и показывать свой футбол. Надеюсь, наберем максимальное количество очков.
— По очкам «Динамо» делит первое место с «Зенитом». Обсуждаете ли вы это внутри команды?
— Все таблицу видят. «Зенит» по личной встрече впереди, но еще осталось больше половины чемпионата. Будет длинная зимняя пауза, многое поменяется по ходу сезона.
— Говорят, что Сандро Шварц — тот человек, который знает, как сделать из футболистов «Динамо» команду.
— Сандро уже работал в клубе, коллектив для него знакомый. Он знает, как с ним работать. Понятное дело, когда ты начинаешь выигрывать, это придает сил. Если бы проиграли пять матчей подряд, было бы психологически тяжело. А когда выигрываешь, это добавляет еще больше уверенности и мотивации.
Падел, Дагестан и вызов Дзюбе
— Строишь планы на отпуск после матча со «Спартаком»?
— У нас будет программа, будем готовиться. Как обычно, проведу его у себя на родине в Дагестане.
— Что будешь делать?
— Планирую обязательно поиграть в падел.
— Есть мнение, что падел — не совсем спорт.
— Это спорт для любителей держать в руках ракетку. Понятное дело, большой теннис ценю намного больше. Для меня это другой спорт, мировой.
— Кого бы выбрал себе в соперники в паделе?
— Видел, был турнир по большому теннису: там феерил Артем Дзюба. Было бы интересно зарубиться с ним в падел.
«Почему Агкацев не может играть в «Ювентусе»?»
— Агент Агкацева недавно подтвердил, что его клиентом интересуется «Ювентус». Веришь ли в это?
— Такие новости не удивляют. Стас — лучший вратарь последних двух сезонов. Он в порядке. В недавнем интервью сам не скрывал, что хочет проверить себя в европейском чемпионате. Сафонов же играет в «ПСЖ». Почему Агкацев не может в «Ювентусе»?
— Унаи Симона признали лучшим вратарем мира. Согласен с этим выбором?
— Для меня интереснее, что Сафонову отдали четвертое место. Он провел хороший сезон — выиграл Лигу чемпионов, повлиял на результат в важных матчах плей-офф. Матвей — большой молодец.
Давид Райя тоже провел выдающийся сезон. Но лучшим вратарем признали Симона, который с Испанией выиграл чемпионат мира. Его игра в полуфинале и финале — классный уровень. Да, без выдающихся сейвов, но была страховка, высокая игра с долей большого риска. Он действовал смело, показал высокий уровень.
Гладышев любит, когда у него бешеная конкуренция
В завершение интервью мы вручили Расулову пакетик со случайными карточками игроков и предложили выбрать одного из футболистов для перехода в московское «Динамо». Курбану выпали футболист «Барселоны» Педри и нападающий «Трабзонспора» Салах.
— Здесь выбор между Салахом и Педри. Ярик Гладышев любит, когда у него бешеная конкуренция. Чтобы его мотивировать, возьмем Салаха. Чтобы Ярик посадил его на скамейку (смеется). Хотя Педри тоже можно было взять, но он из «Барселоны»... (Расулов — болельщик «Реала». — Прим. М.А.). Кстати, у Салаха тут какая-то особенная карточка «Доминатор». Поэтому Ярик доминатора посадит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3