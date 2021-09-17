Тренер «Динамо» Шварц объяснил выбор позиции для Захаряна

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Сочи» стабильно хорошо играет с топ-клубами. Нам надо постараться нейтрализовать сильные стороны соперника, показать свои. Не нужно думать об опасности, которая исходит от «Сочи». Сразу стоит найти свою игру и показать класс. Соперник здорово выступает дома, но неважно, кто будет играть первым номером. Нам нужно придерживаться установки на игру. Понадобится и удача, ведь встречаются две сильные команды.

Было принято решение по расположению Захаряна на позиции левого вингера, он себя хорошо там проявил. Но также его можно использовать и на позиции восьмерки», — сказал Шварц.

Матч «Сочи» — «Динамо» пройдет 19 сентября и начнется в 19.00 мск.