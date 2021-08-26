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Шварц назвал главные изменения в игре «Локомотива»

13:15
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал главные изменения в игре «Локомотива» перед матчем 6-го тура Тинькофф РПЛ.

— Как сильно изменился «Локомотив» в сравнении с предыдущим сезоном?

— Конечно, есть изменения в сравнении с прошлым сезоном. Сейчас они играют по схеме 4-4-2. Если брать прошлый матч с «Краснодаром», то там «Локомотив» очень хорошо играл на контратаках. Сейчас схема сильно видоизменилась по сравнении с ромбом прошлого года.

Одним Смоловым «Локомотив» не ограничивается. У команды много сильных игроков. Для нас крайне важно максимально сильно вступать в отбор мяча после его потери, чтобы не пропустить контратаку. Нам важно играть плотно и очень организованно в нашей обороне.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в пятницу, 27 августа. Начало — 19.00 (мск).

Бело-голубые располагаются на 1-м месте турнирной таблице, имея в активе 12 очков. «Локо» идет на 3 строчке с 11 баллами.

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Артем Бухаев все материалы автора

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