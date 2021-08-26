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Шварц: «Динамо» готовится к дерби со всей ответственностью"

13:14
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Возглавляли ли вы команды, которые занимали первое место в чемпионате?

— У меня уже был такой опыт. Я возглавлял 3 разные команды, которые занимали первые места в таблице. Мы не останавливаемся на этом, на важно идти по пути чемпионата.

— Как «Динамо» готовится к матчу с «Локомотивом» в короткой тренировочной неделе?

— Я не вижу проблемы в том, что у нас короткая тренировочная неделя перед матчем с «Локо». В воскресенье мы провели восстановительную тренировку, в понедельник у нас был выходной. Со вторника мы готовимся к дерби. Мы относимся к этой игре со всей ответственностью. Команда находится в оптимальной физической форме, что очень важно против «Локомотива».

— Обсуждаете ли вы индивидуальные ошибки игроков?

— Мы проводим теоретические занятия, которые посещает вся команда. Мы разбираем оборону и атаку. Также мы проводим индивидуальные теории. Отдаю должное своими тренерскому штабу, которые очень компетентно подсказывает игрокам, на какие моменты стоит обратить внимание, и как улучшить свою игру. Также мы показываем игрокам моменты, где они хорошо себя показали. Эта работа проводится после каждого матча, мы обращаем на это внимание

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Артем Бухаев все материалы автора

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