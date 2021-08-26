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Шварц высказался о результатах «Динамо» после пяти туров РПЛ

13:22
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о результатах команды после пяти туров чемпионата России.

«Мы довольны результатом, который команда набрала за пять туров. Но это не говорит о том, что мы останавливаемся. Мы постоянно работаем и стараемся улучшить нашу игру. Матч против «Локомотива» — это вызов для нас, мы должны максимально выложиться и оставить все силы на поле.

Перерыв на матчи сборных — это не первый опыт подготовки команды. Игроки, которые не будут вызваны за свои сборные, получат индивидуальные задания. Также мы проведем товарищеский матч в период этого перерыва.

Кадровые проблемы? Только Лесовой не сможет принять участия в следующем матче», — сказал Шварц.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в пятницу, 27 августа. Начало — 19.00 (мск).

Бело-голубые располагаются на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. «Локо» идет на третьей строчке с 11 баллами.

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Артем Бухаев все материалы автора

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