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Шунин — об уходе Шварца: «Наверное, сегодня это действительно очень обидно»

Антон Шунин отреагировал на новость о том, что Сандро Шварц уходит из «Динамо»
Антон Иванов
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Капитан «Динамо» Антон Шунин отреагировал на новость о том, что главный тренер Сандро Шварц уходит из команды.

— Сандро Шварц уже заявил об уходе, вы уже попрощались с ним?

— Еще впереди у нас будет собрание, на котором сам Шварц еще раз скажет о том, что он покидает клуб. Наверное, сегодня это действительно очень обидно, на протяжении двух лет он выстраивал команду, конечно же очень жаль это слышать, но это жизнь, и мы все будем двигаться дальше. Я хотел бы, чтобы наши болельщики ни в коем случае не расстраивались, мы будем двигаться вперед, это только начало.

— Не боишься перестройки команды с новым тренером? Нет ли какого-то опасения, что-то, что строили с прежним тренером, с новым рухнет?

— Нет никакого опасения, более того, тот опыт, который мы получили, попав в бронзовые призеры с довольно молодой командой. Этот финал Кубка только начало, потому что многие ребята почувствовали, что такое играть в финале Кубка, что такое бороться за первое место. В любом случае, этот старт мы уже сделали.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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