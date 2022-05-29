Антон Шунин отреагировал на новость о том, что Сандро Шварц уходит из «Динамо»

Капитан «Динамо» Антон Шунин отреагировал на новость о том, что главный тренер Сандро Шварц уходит из команды.

— Сандро Шварц уже заявил об уходе, вы уже попрощались с ним?

— Еще впереди у нас будет собрание, на котором сам Шварц еще раз скажет о том, что он покидает клуб. Наверное, сегодня это действительно очень обидно, на протяжении двух лет он выстраивал команду, конечно же очень жаль это слышать, но это жизнь, и мы все будем двигаться дальше. Я хотел бы, чтобы наши болельщики ни в коем случае не расстраивались, мы будем двигаться вперед, это только начало.

— Не боишься перестройки команды с новым тренером? Нет ли какого-то опасения, что-то, что строили с прежним тренером, с новым рухнет?

— Нет никакого опасения, более того, тот опыт, который мы получили, попав в бронзовые призеры с довольно молодой командой. Этот финал Кубка только начало, потому что многие ребята почувствовали, что такое играть в финале Кубка, что такое бороться за первое место. В любом случае, этот старт мы уже сделали.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.