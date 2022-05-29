Агент Ваноли рассказал о будущем тренера в «Спартаке»

Агент Андреа Д'Амико не дал четкого ответа на вопрос о том, останется ли главный тренер Паоло Ваноли на следующий сезон в «Спартаке».

— Я очень рад, что «Спартак» выиграл Кубок, это был очень сложный сезон, была сложная ситуация, — заявил Д'Амико «РБ Спорт». — Но все старались — тренерский штаб, игроки. И победа в Кубке очень важна.

— Какую оценку вы бы поставили Паоло за этот сезон?

— Что значит «оценку»?

— Оценка. Как в школе.

— Мы не в школе.

— Можете ли подтвердить, что Ваноли остается в «Спартаке» на следующий сезон?

— Извините, но не мне принимать это решение. Но могу сказать, что Паоло проделал отличную работу. Выиграть всегда очень сложно, но он это сделал.

— Были какие-то разговоры со «Спартаком» о следующем сезоне?

— Нет. Пока мы об этом не разговаривали.

«Спартак» в драматичном матче обыграл «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.