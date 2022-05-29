Ваноли: «Попросил купить в следующем сезоне защитника по имени Самюэль Жиго»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос об уходе из команды защитника Самюэля Жиго.

«К сожалению, Саму сейчас покидает клуб. Но я попросил в следующем сезоне купить защитника по имени Самюэль Жиго», — приводит слова Ваноли Telegram-канал «РБ Спорт».

Ранее Жиго попрощался с фанатами красно-белых после завершения финала Кубка России.

Француз выступал за «Спартак» с 2018 года. Зимой москвичи продали француза «Марселю», но подписали его в агенду до конца текущего сезона. Всего за «Спартак» Жиго провел 110 матчей, в которых забил 10 мячей.