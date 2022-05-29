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Ваноли: «Попросил купить в следующем сезоне защитника по имени Самюэль Жиго»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос об уходе из команды защитника Самюэля Жиго.

«К сожалению, Саму сейчас покидает клуб. Но я попросил в следующем сезоне купить защитника по имени Самюэль Жиго», — приводит слова Ваноли Telegram-канал «РБ Спорт».

Ранее Жиго попрощался с фанатами красно-белых после завершения финала Кубка России.

Француз выступал за «Спартак» с 2018 года. Зимой москвичи продали француза «Марселю», но подписали его в агенду до конца текущего сезона. Всего за «Спартак» Жиго провел 110 матчей, в которых забил 10 мячей.

Источник: https://t.me/rbsportrb/4527
Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ростов

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П
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Краснодар

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