Шипулин подарил лыжи Дзюбе. Видео встречи биатлониста и футболиста

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видео встречи нападающего Артема Дзюбы и олимпийского чемпиона-2014 по биатлону Антона Шипулина.
Шипулин обещал вручить футболисту сборной России этот подарок после того, как национальная команда обыграла Египет на чемпионате мира-2018 (3:1).
"Еще успеет погонять". Шипулин подарил Дзюбе лыжи
Антон Шипулин встретил Артема Дзюбу в Екатеринбурге и вручил обещанный подарок ⛷ pic.twitter.com/AtH3xVPe14– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 1 марта 2019 г.
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