Шипулин подарил лыжи Дзюбе. Видео встречи биатлониста и футболиста

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видео встречи нападающего Артема Дзюбы и олимпийского чемпиона-2014 по биатлону Антона Шипулина.

Шипулин обещал вручить футболисту сборной России этот подарок после того, как национальная команда обыграла Египет на чемпионате мира-2018 (3:1). ​

"Еще успеет погонять". Шипулин подарил Дзюбе лыжи