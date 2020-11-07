Шипшев объяснил причины поражения «Тамбова» в матче с «Ахматом»
Тренер «Тамбова» Тимур Шипшев рассказал, почему его команда уступила «Ахмату» (0:1) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.
«Не дотерпели, — сказал Шипшев в эфире канала «Матч премьер». — Могли взять очко. На победу точно не наиграли. Ребята молодцы, терпели. Очень тяжело, когда ты постоянно находишься в обороне. Качественный выход из обороны сегодня у нас не получался. Наверное, поэтому нас и дожали в конце. Мы освежали линию нападения, чтобы зацепиться, убежать в быструю атаку, но не сработали наши замены».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.