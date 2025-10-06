Шикунов рассказал, как может измениться «Спартак» после смены генерального директора

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перестановках на посту генерального директора красно-белых.

«Генеральный директор — это в основном технический работник, который выполняет функции клуба вне поля. К спортивным результатам он почти не относится. Не жду, что от этой перестановки поменяется что-то футбольное. Это больше к Станковичу и Кахигао», — сказал Шикунов «СЭ».

Также Шикунов ответил на вопрос о возможных увольнениях спортивного директора Франсиса Кахигао и главного тренера Деяна Станковича.

«Надо посмотреть, кого Жданов и Матыцин хотят взять на их место. По мне, они оба заслужили увольнение. Станкович провалил весну и сейчас играет явно не по-чемпионски. Кахигао еще в зимнее окно не привез кого надо. Вместо покупки крайних защитников они взяли не самого лучшего форварда за большие деньги, да и Угальде перестал играть на таком же уровне, как прошлой осенью», — добавил Шикунов.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года. Сергей Некрасов стал новым генеральным директором клуба.

Ранее «СЭ» сообщил, что Станкович может быть уволен в понедельник, 6 октября.

(Денис Клесарев)