Сергей Некрасов стал новым генеральным директором «Спартака»

Сергей Некрасов стал новым генеральным директором «Спартака», сообщает пресс-служба клуба.

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала Компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.

«Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) в матче 11-го тура РПЛ. С 18 очками красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.