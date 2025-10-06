КДК рассмотрит возможное оскорбление защитника Ндонга со стороны Сперцяна на расисткой почве

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0).

«КДК РФС обязательно рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом, но не на предстоящем заседании, а на следующем. По причине отсутствия Сперцяна, он приглашен в сборную Армении. По возвращению и до начала следующего тура КДК обязательно рассмотрит этот инцидент. Сейчас собираем материалы», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга. Сам Эдуард заявил, что готов на прохождение полиграфа, чтобы доказать свою невиновность.