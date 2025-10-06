«Спартак» объявил об уходе генерального директора Малышева

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев покинул свой пост, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Он продолжит работу в совете директоров «Спартака» и будет советником нового генерального директора. Изменения связаны с семейными обстоятельствами.

Клуб благодарит Олега Александровича за плодотворную работу на посту гендиректора и желает удачи в дальнейшей деятельности в составе совета директоров!» — говорится в сообщении.

Малышев занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2023 года.

«Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) в матче 11-го тура РПЛ. С 18 очками красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.