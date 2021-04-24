Шатов рассказал об ожиданиях от матча против «Краснодара»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара», за который футболист выступал в 2018 году.

«Конечно, всегда приятно встретить много знакомых, есть и друзья. Но на футбольном поле все это забывается, поэтому выходим с одной целью — победить. «Обнимашки» и приветствия остаются вне поля. Как изменился «Краснодар» при новом тренере? Тяжело сказать. Они с новым тренером сыграли всего две игры. В последнем матче сыграли с «Зенитом» 2:2, играли достаточно качественно. Вели 2:0, должны были выигрывать, но таков футбол.

Тяжело судить пока, небольшой период прошел после прихода нового тренера. Какие-то выводы можно делать уже в следующем сезоне, когда пройдут сборы. Но приход нового тренера — это всегда эмоциональный подъем, это должно встряхнуть команду, и сюда они, думаю, приедут максимально заряженными. Мы тоже не должны в этом уступить, потому что у нас свои цели, свои задачи», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Шатова.

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).