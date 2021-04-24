Шатов рассказал об ожиданиях от матча против «Краснодара»
Полузащитник «Рубина» Олег Шатов поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара», за который футболист выступал в 2018 году.
«Конечно, всегда приятно встретить много знакомых, есть и друзья. Но на футбольном поле все это забывается, поэтому выходим с одной целью — победить. «Обнимашки» и приветствия остаются вне поля. Как изменился «Краснодар» при новом тренере? Тяжело сказать. Они с новым тренером сыграли всего две игры. В последнем матче сыграли с «Зенитом» 2:2, играли достаточно качественно. Вели 2:0, должны были выигрывать, но таков футбол.
Тяжело судить пока, небольшой период прошел после прихода нового тренера. Какие-то выводы можно делать уже в следующем сезоне, когда пройдут сборы. Но приход нового тренера — это всегда эмоциональный подъем, это должно встряхнуть команду, и сюда они, думаю, приедут максимально заряженными. Мы тоже не должны в этом уступить, потому что у нас свои цели, свои задачи», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Шатова.
Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/oleg-shatov-krasnodar-budet-zaryazhen-no-u-nas-svoi-zadachi
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