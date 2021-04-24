Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шатов рассказал об ожиданиях от матча против «Краснодара»

13:23
Теги:

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара», за который футболист выступал в 2018 году.

«Конечно, всегда приятно встретить много знакомых, есть и друзья. Но на футбольном поле все это забывается, поэтому выходим с одной целью — победить. «Обнимашки» и приветствия остаются вне поля. Как изменился «Краснодар» при новом тренере? Тяжело сказать. Они с новым тренером сыграли всего две игры. В последнем матче сыграли с «Зенитом» 2:2, играли достаточно качественно. Вели 2:0, должны были выигрывать, но таков футбол.

Тяжело судить пока, небольшой период прошел после прихода нового тренера. Какие-то выводы можно делать уже в следующем сезоне, когда пройдут сборы. Но приход нового тренера — это всегда эмоциональный подъем, это должно встряхнуть команду, и сюда они, думаю, приедут максимально заряженными. Мы тоже не должны в этом уступить, потому что у нас свои цели, свои задачи», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Шатова.

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

 

Рубин - Краснодар

 

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/oleg-shatov-krasnodar-budet-zaryazhen-no-u-nas-svoi-zadachi

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Маклеллан об игре Капризова: «Не зря он получит «Колдера»
Департамент здравоохранения Москвы обвинил Водонаеву во лжи
Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими
Упавший в реку кран тянул под воду сотрудника гидроузла в Подмосковье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры