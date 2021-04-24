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Самедов: «Было бы отлично вернуть Карреру в «Спартак»

13:22
Массимо Каррера и Александр Самедов. Фото «СЭ»
Массимо Каррера и Александр Самедов. Фото «СЭ»
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Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Обе команды бьются за Лигу чемпионов, в этом матче шансы примерно равны. Даже несмотря на то, что ЦСКА выйдет почти вторым составом, качество игроков высокое, должны выходить те, кто готов, и биться до последнего. У армейцев не все так плохо, команда смотрелась нормально в дерби с «Локомотивом», были моменты, просто хозяева лучше воспользовались своими шансами. Дайте Оличу время, он сможет сделать хорошую команду, с большими амбициями», — сказал Самедов «СЭ».

&laquo;Локо&raquo; Франсуа Камано обошел ЦСКА Николы Влашича в&nbsp;РПЛ и&nbsp;выбил в&nbsp;полуфинале Кубка.Гонка за Лигу чемпионов: «Локо» должен сохранить второе место, «Спартаку» не хватит одной победы?

Также Самедов прокомментировал возможное возвращение Массимо Карреры в «Спартак».

«Было бы отлично, если бы он вернулся, ему удалось создать очень яркую команду за маленькое количество времени. Я правда мало верю, что будут какие-то шаги со стороны «Спартака», может быть, другие команды им заинтересуются, я уже ничему не удивлюсь», — добавил Самедов.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

(Антон Иванов)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры