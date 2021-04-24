Самедов: «Было бы отлично вернуть Карреру в «Спартак»
Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
«Обе команды бьются за Лигу чемпионов, в этом матче шансы примерно равны. Даже несмотря на то, что ЦСКА выйдет почти вторым составом, качество игроков высокое, должны выходить те, кто готов, и биться до последнего. У армейцев не все так плохо, команда смотрелась нормально в дерби с «Локомотивом», были моменты, просто хозяева лучше воспользовались своими шансами. Дайте Оличу время, он сможет сделать хорошую команду, с большими амбициями», — сказал Самедов «СЭ».
Также Самедов прокомментировал возможное возвращение Массимо Карреры в «Спартак».
«Было бы отлично, если бы он вернулся, ему удалось создать очень яркую команду за маленькое количество времени. Я правда мало верю, что будут какие-то шаги со стороны «Спартака», может быть, другие команды им заинтересуются, я уже ничему не удивлюсь», — добавил Самедов.
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
(Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю