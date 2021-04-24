Самедов: «Было бы отлично вернуть Карреру в «Спартак»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Обе команды бьются за Лигу чемпионов, в этом матче шансы примерно равны. Даже несмотря на то, что ЦСКА выйдет почти вторым составом, качество игроков высокое, должны выходить те, кто готов, и биться до последнего. У армейцев не все так плохо, команда смотрелась нормально в дерби с «Локомотивом», были моменты, просто хозяева лучше воспользовались своими шансами. Дайте Оличу время, он сможет сделать хорошую команду, с большими амбициями», — сказал Самедов «СЭ».

Также Самедов прокомментировал возможное возвращение Массимо Карреры в «Спартак».

«Было бы отлично, если бы он вернулся, ему удалось создать очень яркую команду за маленькое количество времени. Я правда мало верю, что будут какие-то шаги со стороны «Спартака», может быть, другие команды им заинтересуются, я уже ничему не удивлюсь», — добавил Самедов.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

(Антон Иванов)