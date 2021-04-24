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Джикия рассказал о своем настрое на дерби с ЦСКА

13:37
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем настрое на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Безусловно, это важная игра. Осталось четыре игры, для турнирной таблицы это важный матч. Удаление Жиго в матче с «Уфой»? Мы немного поговорили об этом, но он, понятное дело, был сфокусирован на игре и не думал о том, что дальше будет ЦСКА. Бывает, ничего страшного, у нас есть другие футболисты, которые его смогут заменить. Если у меня получится, с удовольствием забью ЦСКА, а так — есть своя позиция, за которую буду отвечать. Дерби — это всегда принципиально, но есть и другие не менее принципиальные соперники. Сейчас такая ситуация, что каждая игра будет важной. Осталось 4 тура, нужно только побеждать», — сказал в интервью YouTube-каналу «Спартака» Джикия.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=OrKoMfdFvaM&t=154s

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры