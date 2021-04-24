Джикия рассказал о своем настрое на дерби с ЦСКА
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем настрое на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Безусловно, это важная игра. Осталось четыре игры, для турнирной таблицы это важный матч. Удаление Жиго в матче с «Уфой»? Мы немного поговорили об этом, но он, понятное дело, был сфокусирован на игре и не думал о том, что дальше будет ЦСКА. Бывает, ничего страшного, у нас есть другие футболисты, которые его смогут заменить. Если у меня получится, с удовольствием забью ЦСКА, а так — есть своя позиция, за которую буду отвечать. Дерби — это всегда принципиально, но есть и другие не менее принципиальные соперники. Сейчас такая ситуация, что каждая игра будет важной. Осталось 4 тура, нужно только побеждать», — сказал в интервью YouTube-каналу «Спартака» Джикия.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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