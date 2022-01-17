Шатов приступил к тренировкам в составе «Урала» на сборе в ОАЭ
Полузащитник Олег Шатов прилетел на тренировочной сбор «Урала» в ОАЭ и приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
Ранее «СЭ» сообщал, что Шатов в ближайшее время подпишет соглашение с «Уралом». В конце прошлого года полузащитник расторг контракт с «Рубином» по обоюдному согласию, так как хотел взять паузу в карьере.
Напомним, что 31-летний россиянин играл за екатеринбуржцев с 2007-го по 2011 год.
Источник: https://www.instagram.com/p/CY1QA8Use84/
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|14:00
|
Химки – Динамо
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|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
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|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
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|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
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Спартак
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