Шатов приступил к тренировкам в составе «Урала» на сборе в ОАЭ

Полузащитник Олег Шатов прилетел на тренировочной сбор «Урала» в ОАЭ и приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Шатов в ближайшее время подпишет соглашение с «Уралом». В конце прошлого года полузащитник расторг контракт с «Рубином» по обоюдному согласию, так как хотел взять паузу в карьере.

Напомним, что 31-летний россиянин играл за екатеринбуржцев с 2007-го по 2011 год.