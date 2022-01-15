Олег Шатов подпишет контракт с «Уралом»

По информации «СЭ», полузащитник Олег Шатов в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом».

Хавбек в конце прошлого года расторг соглашение с «Рубином» по обоюдному согласию, так как хотел взять паузу в карьере.

У Шатова была опция возвращения в казанский клуб, но он принял решение продолжить карьеру в «Урале», где выступал с 2007 по 2011 год.