ЦСКА интересуется полузащитником пражской «Спарты» Крейчи

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику пражской «Спарты» Ладиславу Крейчи, сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, московский клуб продолжает поиски опорного полузащитника, способного качественно укрепить центральную линию.

Отмечается, что ЦСКА начал рассматривать вариант с приобретением 22-летнего чеха после того, как сорвались переговоры по трансферу хавбека «Бордо» Отавио.

В нынешнем сезоне Крейчи забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Спарту». Контракт полузащитника с пражским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость чеха в 4,8 миллиона евро.