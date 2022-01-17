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Сегодня, 18:05

ЦСКА интересуется полузащитником пражской «Спарты» Крейчи

Карен Саркисян
Корреспондент
Ладислав Крейчи.
Фото Instagram

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику пражской «Спарты» Ладиславу Крейчи, сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, московский клуб продолжает поиски опорного полузащитника, способного качественно укрепить центральную линию.

Отмечается, что ЦСКА начал рассматривать вариант с приобретением 22-летнего чеха после того, как сорвались переговоры по трансферу хавбека «Бордо» Отавио.

В нынешнем сезоне Крейчи забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Спарту». Контракт полузащитника с пражским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость чеха в 4,8 миллиона евро.

Источник: https://www.transfermarkt.ru/ЦСКА-Москва-заинтересован-в-ladislav-krejci/thread/forum/616/thread_id/1700/page/1#anchor_2241
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