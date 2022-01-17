Михаил Игнатов: «Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что московский клуб сохраняет шансы догнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

«Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке все залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не все получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдается.

«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Все получится, все возможно, все команды будут еще ошибаться — и не раз. Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. «Зенит» берет стабильностью, а у нас все волнами — и если это исправим, будет намного лучше. В первой части сезона у нас было много травм — это тоже мешало. Надеюсь, черная полоса закончилась", — рассказал Игнатов «Чемпионату».

Московский «Спартак» после 18 туров Тинькофф РПЛ занимает девятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. «Зенит» — лидер соревнований (38 очков).