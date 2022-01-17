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Сегодня, 17:19

Михаил Игнатов: «Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что московский клуб сохраняет шансы догнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

«Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке все залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не все получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдается.

«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Все получится, все возможно, все команды будут еще ошибаться — и не раз. Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. «Зенит» берет стабильностью, а у нас все волнами — и если это исправим, будет намного лучше. В первой части сезона у нас было много травм — это тоже мешало. Надеюсь, черная полоса закончилась", — рассказал Игнатов «Чемпионату».

Московский «Спартак» после 18 туров Тинькофф РПЛ занимает девятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. «Зенит» — лидер соревнований (38 очков).

Источник: https://www.championat.com/
Михаил Игнатов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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