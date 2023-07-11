Шалимов: «Не совсем понимаю, зачем «Зенит» берет Фернандеса»
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о возможном приходе бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Если брать Фернандеса пятилетней давности, то вопросов нет — средние оборонительные качества (отбор, подстраховка, игра один в один) перекрывались тем, что он мог сделать в атаке. Как защищающийся игрок Караваев поинтереснее. Понятно, что в «Зените» востребовано именно движение в атаке, способность нырнуть там за спину и прострелить, но возвращаться все равно надо. А Марио будет 33 года, плюс он год толком в футбол не играл. Караваев на сегодня игрок основы, и по тому, как он себя ведет, так просто место он не отдаст, он будет грызть свое место. А Марио надо будет доводить до состава, и не совсем понимаю, зачем его вообще берут. Если только для того, чтобы не дать усилиться ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.
6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.
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|И
|В
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|П
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -