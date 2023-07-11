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Сегодня, 09:30

Геркус — о переходе Коваленко в «Зенит»: «Не верю в теорию заговора»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о трансфере полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».

— Коваленко перешел в «Зенит», хотя, как сообщалось, должен был оказаться в «Локомотиве». В итоге появилась информация, что все решила договоренность между «Зенитом» и «Сочи». Верите в какой-то заговор?

— Нет.

— Но ведь подобные истории уже были. Например, с Кузяевым.

— С Кузяевым все было не так. Что касается Коваленко, я не верю в теорию заговора.

— То есть парень выбрал хороший контракт в ущерб игровому времени?

— Он не первый человек, который это делает.

— Источники, близкие к Коваленко, говорят о том, что он хотел играть именно в «Локомотиве» с Пиняевым и Глушенковым.

— Переход в «Зенит» — его решение. И оно не бескорыстное. Вы думаете, игрока административно принудили? Не бывает таких звонков. Это люди придумывают.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко из «Сочи». Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.

Полностью интервью Геркуса «СЭ» читайте здесь

ФК Зенит
ФК Сочи
Александр Коваленко
Илья Геркус
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