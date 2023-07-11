Геркус — о переходе Коваленко в «Зенит»: «Не верю в теорию заговора»
Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о трансфере полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».
— Коваленко перешел в «Зенит», хотя, как сообщалось, должен был оказаться в «Локомотиве». В итоге появилась информация, что все решила договоренность между «Зенитом» и «Сочи». Верите в какой-то заговор?
— Нет.
— Но ведь подобные истории уже были. Например, с Кузяевым.
— С Кузяевым все было не так. Что касается Коваленко, я не верю в теорию заговора.
— То есть парень выбрал хороший контракт в ущерб игровому времени?
— Он не первый человек, который это делает.
— Источники, близкие к Коваленко, говорят о том, что он хотел играть именно в «Локомотиве» с Пиняевым и Глушенковым.
— Переход в «Зенит» — его решение. И оно не бескорыстное. Вы думаете, игрока административно принудили? Не бывает таких звонков. Это люди придумывают.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко из «Сочи». Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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11
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12
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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