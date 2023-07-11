Геркус — о завышенных зарплатах в российском футболе: «Если их понизить, всех легионеров смоет за борт РПЛ!»
Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о зарплатах в российском футболе.
— Зарплаты в нашем футболе многим кажутся необоснованными. А вы как думаете?
— Вы помните, когда было иначе?
— Сейчас другие времена.
— Тем не менее наш рынок открыт. И на вход, и на выход. Сколько минут тут продержатся Вендел и Клаудиньо, если им резко понизить зарплату? Их просто снесет! Да всех легионеров смоет за борт РПЛ! В высоких зарплатах нет ничего хорошего, но это единственный способ удержать качественных легионеров. По-другому они здесь играть не будут. Не думаю, что мы дико переплачиваем. Пока это делают только в Саудовской Аравии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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