Геркус — о завышенных зарплатах в российском футболе: «Если их понизить, всех легионеров смоет за борт РПЛ!»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказался о зарплатах в российском футболе.

— Зарплаты в нашем футболе многим кажутся необоснованными. А вы как думаете?

— Вы помните, когда было иначе?

— Сейчас другие времена.

— Тем не менее наш рынок открыт. И на вход, и на выход. Сколько минут тут продержатся Вендел и Клаудиньо, если им резко понизить зарплату? Их просто снесет! Да всех легионеров смоет за борт РПЛ! В высоких зарплатах нет ничего хорошего, но это единственный способ удержать качественных легионеров. По-другому они здесь играть не будут. Не думаю, что мы дико переплачиваем. Пока это делают только в Саудовской Аравии.

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