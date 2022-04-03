Сергей Иванов: «Я свою позицию не меняю. В лучшем случае у ЦСКА второе место»

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился эмоциями после завершения матча 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Уралом» (2:2).

«Я свою позицию не меняю. Как и месяц назад, так и сейчас говорю, что в лучшем случае второе место», — заявил Иванов.

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства страны с 43 очками в 23 матчах.

В следующем матче ЦСКА встретится с подмосковными «Химками» на выезде 9 апреля.