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Сезон-2026/27 в РПЛ стартует в конце недели 26 июля

Павел Лопатко
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило график сезона-2026/27. Для РПЛ он стартует в конце недели с воскресеньем, 26 июля.

17-й тур, последний в 2026 году, пройдет в уик-энд 6 декабря, а 18-й, первый в 2027-м, — 28 февраля. 30-й тур состоится ориентировочно 29 мая 2027-го.

Матч за Olimpbet Суперкубок России запланирован на 18 июля 2026 года. Суперфинал следующего розыгрыша FONBET Кубка России назначен на 6 июня 2027 года.

С 11 июня по 19 июля 2026 года состоится финальный турнир чемпионата мира. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Матчи заключительного, 30-го тура РПЛ-2025/26 будут сыграны в воскресенье, 17 мая. Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая.

В этом сезоне РПЛ после 24 туров лидирует действующий чемпион «Краснодар» (53 очка). Вторым идет «Зенит» (52 очка), третьим — «Локомотив» (45 очка).

В финале пути РПЛ Кубка России встречаются «Динамо» и «Краснодар» (первый матч — 0:0 в Москве, ответный — 7 мая в Краснодаре). В решающем матче пути регионов сыграют «Спартак» и ЦСКА (6 мая на «Лукойл Арене»).

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Источник: РФС
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РПЛ
РФС
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Последний тур РПЛ в 2026 году состоится 6 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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