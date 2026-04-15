Сезон-2026/27 в РПЛ стартует в конце недели 26 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило график сезона-2026/27. Для РПЛ он стартует в конце недели с воскресеньем, 26 июля.

17-й тур, последний в 2026 году, пройдет в уик-энд 6 декабря, а 18-й, первый в 2027-м, — 28 февраля. 30-й тур состоится ориентировочно 29 мая 2027-го.

Матч за Olimpbet Суперкубок России запланирован на 18 июля 2026 года. Суперфинал следующего розыгрыша FONBET Кубка России назначен на 6 июня 2027 года.

С 11 июня по 19 июля 2026 года состоится финальный турнир чемпионата мира. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Матчи заключительного, 30-го тура РПЛ-2025/26 будут сыграны в воскресенье, 17 мая. Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая.

В этом сезоне РПЛ после 24 туров лидирует действующий чемпион «Краснодар» (53 очка). Вторым идет «Зенит» (52 очка), третьим — «Локомотив» (45 очка).

В финале пути РПЛ Кубка России встречаются «Динамо» и «Краснодар» (первый матч — 0:0 в Москве, ответный — 7 мая в Краснодаре). В решающем матче пути регионов сыграют «Спартак» и ЦСКА (6 мая на «Лукойл Арене»).

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