Сезон-2026/27 в РПЛ стартует в конце недели 26 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило график сезона-2026/27. Для РПЛ он стартует в конце недели с воскресеньем, 26 июля.
17-й тур, последний в 2026 году, пройдет в уик-энд 6 декабря, а 18-й, первый в 2027-м, — 28 февраля. 30-й тур состоится ориентировочно 29 мая 2027-го.
Матч за Olimpbet Суперкубок России запланирован на 18 июля 2026 года. Суперфинал следующего розыгрыша FONBET Кубка России назначен на 6 июня 2027 года.
С 11 июня по 19 июля 2026 года состоится финальный турнир чемпионата мира. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
Матчи заключительного, 30-го тура РПЛ-2025/26 будут сыграны в воскресенье, 17 мая. Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая.
В этом сезоне РПЛ после 24 туров лидирует действующий чемпион «Краснодар» (53 очка). Вторым идет «Зенит» (52 очка), третьим — «Локомотив» (45 очка).
В финале пути РПЛ Кубка России встречаются «Динамо» и «Краснодар» (первый матч — 0:0 в Москве, ответный — 7 мая в Краснодаре). В решающем матче пути регионов сыграют «Спартак» и ЦСКА (6 мая на «Лукойл Арене»).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1