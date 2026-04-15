Акинфеев продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает тренироваться по индивидуальной программе после полученной травмы. Сообщает корреспондент «СЭ» с открытой тренировки армейцев.

Голкипер получил травму в матче с «Акроном» (2:1) в 23-м туре РПЛ. Игра проходила 4 апреля.

Тренировку армейцев пропускает и защитник Матвей Лукин, который получил повреждение в матче FONBET Кубка России Пути регионов против «Крыльев Советов» (5:2).