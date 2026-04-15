Последний тур РПЛ в 2026 году состоится 6 декабря

Команды РПЛ сыграют в матчах последнего в календарном 2026 году 17-го тура 6 декабря, сообщили в Российском футбольном союзе.

28 февраля состоится первый в 2027 году 18-й тур РПЛ.

В сезоне-2026/27 турнир стартует 26 июля 2026 года, а завершится 29 мая 2027 года.

В сезоне-2025/26 перед зимней паузой команды в последний раз сыграли 5—7 декабря, возобновился турнир матчами с 27 февраля по 2 марта.

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