Сергей Юран рассказал о состоянии Юрия Жиркова

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о состоянии Юрия Жиркова после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:3). Жирков был заменен на 71-й минуте игры.

— Физическое состояние Жиркова? Он не просил замену. У нас есть договоренность, что и Юра, и Павел Мамаев, и Денис Глушаков должны сами оценивать адекватно свое состояние. Они прошли серьезную школу. Юру поменял, потому что хотел поберечь немного. Держим следующий матч с «Локомотивом» в голове. У нас было на одного игрока меньше, было бы неправильно оставлять Юру, чтобы его потерять.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в таблице с 14 очками в 19 играх.