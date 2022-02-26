Юран оценил работу судейской бригады в матче «Химок» против «Динамо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил работу судейской бригады на матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:3).

— Ответ напрашивается сам собой. У нас есть Витор. Мы хорошо знакомы. Это его прерогатива. Моменты я посмотрел. Первая красная — там действительно где-то наш игрок не успевал. Что касается второго эпизода, я не знаю трактовок. Это решения судьи и ВАР. В дальнейшем будем избегать эти моменты. Даже своих игроков я ругаю, если они целенаправленно наносят травму, когда видят, что не успевают на мяч, — заявил Юран.

«Химки» доигрывали матч вдевятером, на 45-й и 68-й минутах встречи прямые красные карточки получили защитник Филип Дагерстол и полузащитник Николас Анван соответственно.