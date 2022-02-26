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Сегодня, 17:01

Юран оценил работу судейской бригады в матче «Химок» против «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил работу судейской бригады на матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:3).

— Ответ напрашивается сам собой. У нас есть Витор. Мы хорошо знакомы. Это его прерогатива. Моменты я посмотрел. Первая красная — там действительно где-то наш игрок не успевал. Что касается второго эпизода, я не знаю трактовок. Это решения судьи и ВАР. В дальнейшем будем избегать эти моменты. Даже своих игроков я ругаю, если они целенаправленно наносят травму, когда видят, что не успевают на мяч, — заявил Юран.

«Химки» доигрывали матч вдевятером, на 45-й и 68-й минутах встречи прямые красные карточки получили защитник Филип Дагерстол и полузащитник Николас Анван соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:3
Динамо
Голы
Смолов, 35 (0:1), Шиманьски, 84 (0:2), Фомин, 89 (0:3)
Химки
Лантратов Дагерстоль Тихий Волков Бруну Виана Глушаков Мамаев (Лоуренс, 46) Жирков (Набиуллин, 71) Кухарчук (Главчич, 80) Мирзов Ламкель Зе
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Скопинцев Евгеньев Моро Грулев (Макаров, 88) Захарян (Сазонов, 56) Шиманьски (Гладышев, 88) Фомин Смолов (Тюкавин, 69)
Предупреждения
Мирзов 54’  -  Евгеньев 38’
Удаления
Дагерстоль 45’, Евгеньев 52’ (вторая ж.к), Лоуренс 68’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Матюнин (Москва) Данченко (Уфа)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Сергей Юран
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
3
0
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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