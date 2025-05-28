Ташуев: «Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет «Ахмату»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал уход из грозненского клуба.

В среду, 28 мая, грозненцы уступили «Уралу» (1:2) в первом стыковом матче команд РПЛ и ФНЛ. После этого 66-летний специалист подал в отставку. Ко второй переходной игре «Ахмат» будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко.

«Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Выход на второй тайм надломил нас. Сказывается нехватка Гандри, во второй части чемпионата потеряли ключевых игроков — Гандри и Уткина. Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке. Я буду искать себе фундаментальный проект, который не будет бороться за выживание. Это морально тяжело, не моя стратегия», — приводит matchtv.ru слова тренера.

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23. В завершившемся чемпионате России грозненцы под его руководством с 25 очками заняли 14-е место в турнирной таблице.